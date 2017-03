Donald Trump und die Mitglieder seiner Regierung ziehen immer wieder Kritik wegen möglicher Interessenkonflikte zwischen ihrem Amt und Geschäften auf sich. Vor dem Hintergrund verdient der Rauswurf eines bekannten Staatsanwalts in New York besondere Aufmerksamkeit.

Preet Bharara, Bundesstaatsanwalt im Bezirk-Süd Manhattan, war bis vor kurzem einer der gefürchtetsten Gesetzesvertreter Amerikas. Neben gewöhnlichen Verbrechern nahm er Wirtschaftskriminelle aufs Korn und legte sich mit großen Banken an. So verdonnerte er JP Morgan zu einer hohen Geldstrafe, weil die Bank jahrelang ein Konto für den Finanzbetrüger Bernie Madoff betrieben hatte, ohne auffälligen Unregelmäßigkeiten nachzugehen. Bharara betrieb zudem zahlreiche Verfahren wegen Insiderhandels an der Börse. Außerdem ermittelte er mit Erfolg gegen führende Politiker des Bundesstaats New York und kam damit dessen Gouverneur Andrew Cuomo in die Quere, einem einflussreichen Demokraten und Gegner von US-Präsident Donald Trump.