WashingtonNach einem bizarren Streit um die Leitung der Behörde für finanziellen Verbraucherschutz hat ein Gericht in Washington für Donald Trumps Kandidaten entschieden. Damit ist Trumps Haushaltschef Mick Mulvaney Leiter der vor allem bei Wall-Street-Bankern verhassten Behörde. Eine Klage der Vizechefin der Behörde, Leandra English, wurde am Dienstag abgewiesen. Sie hatte sich am Montag ebenfalls als „amtierende Direktorin“ vorgestellt.

English hatte bei Gericht Klage gegen Trumps Entscheidung eingereicht. Die Ernennung Mulvaneys sei nicht rechtmäßig. Bei der Verbraucherschutzorganisation handele es sich um eine unabhängige Behörde, deren Führung nicht vom Weißen Haus bestimmt werden könne.