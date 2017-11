Washington Die amtierende Chefin der US-Verbraucherschutzbehörde will per Gericht verhindern, dass Präsident Donald Trump seinen Haushaltsdirektor Mick Mulvany zu ihrem Nachfolger macht. Nach Bundesrecht trage sie die Verantwortung, schrieb Leandra English in einer am Sonntagabend bei einem Bundesgericht eingereichten Klage. Das Weiße Haus ist dagegen der Auffassung, English müsse die Amtsgeschäfte an Mulvany übergeben.