BrüsselDer neue US-Verteidigungsminister James Mattis hat versucht, den Nato -Partnern die Angst vor einem radikalen Politikwechsel durch Donald Trump zu nehmen. „Das Bündnis bleibt für die Vereinigten Staaten und für die ganze transatlantische Gemeinschaft ein grundlegendes Fundament – so verbunden wie wir sind“, sagte der General am Mittwoch zum Auftakt eines Treffens mit Verteidigungsministern der anderen Alliierten. Auch Präsident Trump habe klargemacht, dass er die Nato stark unterstütze.

Die von den USA geforderte Erhöhung der Verteidigungsausgaben in Europa bezeichnete Mattis als angemessen. Offensichtlich in Anspielung auf den Besuch von Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen am Freitag in Washington sagte er: „Es ist absolut passend, dass ein europäischer Minister in der vergangenen Woche gesagt hat, dass es fair sei, dass all diejenigen, die von der besten Verteidigung der Welt profitieren, auch den entsprechenden Anteil der Kosten tragen (...).“