Doch was wird Donald Trump unternehmen? Beobachter in Washington rechnen mit einer engen Verzahnung der Visa-Politik mit der Entwicklung der Handelsbeziehungen mit Indien und China. Besonders viele High-Tech-Experten werden heute an indischen Universitäten ausgebildet und drängen in die USA. Doch durch eine Quotenregelung, die die Vergabe an Bürger dieser Länder kontingentiert, ist ein riesiger Rückstau an Anträgen entstanden. Jedes Jahr werden 85.000 H1-B-Visa vergeben, vergangenes Jahr bewarben sich darauf über 250.000 Antragsteller.