WashingtonUS-Präsident Donald Trump hat erneut Wahlfälschungsvorwürfe erhoben. Bei der Abstimmung im November seien Wähler aus anderen Staaten mit Bussen nach New Hampshire gebracht worden, sagte Trump nach Angaben eines Republikaners bei einem Essen mit Politikern beider Parteien. Nur deswegen habe er in New Hampshire weniger Stimmen erhalten als die Demokratin Hillary Clinton. Auch die republikanische Senatorin Kelly Ayotte sei aus diesem Grund abgewählt worden. Die Zeitung „Politico“ hatte zuerst über die Äußerung berichtet.

Die demokratische Senatorin Jeanne Shaheen warf Trump die Verbreitung „gefährlicher Lügen“ vor. „Es gib absolut keinerlei Beweis für eine große Wählerfälschung bei den Wahlen in New Hampshire“, sagte sie. Es sei längst Zeit für die republikanische Führung des US-Staates, das Wahlsystem in New Hampshire zu verteidigen.