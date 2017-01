In den USA sind im Dezember weniger neue Stellen entstanden als erwartet. Private Firmen und der Staat schufen zusammen 156.000 Jobs, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit 178.000 gerechnet. 2016 wurden damit in der weltgrößten Volkswirtschaft insgesamt 2,16 Millionen Arbeitsplätze geschaffen. Das entspricht einer durchschnittlichen Zunahme von 180.000 pro Monat. 2015 lag der Schnitt noch bei 229.000.