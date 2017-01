Guantanamo

Am 22. Januar 2009 steckt Barack Obama die Hülle auf seinen Stift, nachdem er im Oval Office die Anordnung zur Schließung des Gefängnisses in Guantanamo Bay unterzeichnet hat. Vize-Präsident Joe Biden (zweiter von links) und Militär-Offiziere im Ruhestand applaudieren ihm. 185 Häftlinge aus dem berüchtigten Lager hat Obama in seiner Amtszeit freigelassen oder in andere Länder verlegen lassen. Knapp 20 könnten in den nächsten Tagen noch folgen.