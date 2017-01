Natürlich kann Rich Gold über diese These nur lachen. So wie er über Politik an sich seit einigen Jahren nur noch lachen kann. Deshalb vergleichen sie ihn auf dem Capitol Hill – seinem Arbeitsplatz – ja inzwischen auch mit dem Komiker Bill Murray. Für Gold ist alles ein Witz: der Kongress, der Präsident, dieses Gehabe. In Wahrheit machen doch Leute wie er die Gesetze hier: hoch bezahlte Anwälte und Lobbyisten, die wie Gold in Sichtweite des Weißen Hauses gläserne Eckbüros bewohnen, unentwegt mit ihrem iPhone zugange sind und am liebsten von sich selbst sprechen. Gold, ein Schlaks mit Fünftagebart und Casual-Friday-Jeans, der früher mal ausgesehen haben muss wie Eric Clapton, in letzter Zeit aber einiges davon eingebüßt hat, macht es sich auf der Couch im Besprechungsraum bequem. Er legt die Beine auf den Tisch. Sagt: „Es gibt da draußen die Annahme, dass unsere Regierung die Macht hat. Das ist nicht wahr. In Wahrheit sind viel größere Kräfte am Werk. Unsere Institutionen haben viel Reputation eingebüßt. Meine Güte: Man vertraut ja heute nicht mal mehr der katholischen Kirche.“ Als die Lacher ausbleiben, fährt er fort: „Ich glaube nicht, dass Washington kaputt ist. Washington reflektiert doch nur, was da draußen passiert: Das Land ist geteilt. Wir leben eigentlich in zwei sehr verschiedenen Amerika.“