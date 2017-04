Am Obersten Gerichtshof der USA sind nach mehr als einem Jahr wieder alle neun Richterposten besetzt. Der konservative Jurist Neil Gorsuch wurde am Montag im Rosengarten des Weißen Hauses von Richter Anthony Kennedy vereidigt. Am Morgen hatte er bereits den ersten Amtseid im Supreme Court abgelegt.

US-Präsident Donald Trump sprach von einem „historischen Moment“. Gorsuch werde ein großartiger Richter sein mit einer hohen Integrität. Trump hatte den 49-Jährigen ausgewählt. Der Vereidigung ging ein Streit mit den Demokraten voraus, die Gorsuchs Wahl im Senat verhindern wollten. Die Republikaner änderten daraufhin die Abstimmungsregeln, so dass der Senat ihn am Freitag bestätigte.