WashingtonDie beiden letzten großen Gesetzesvorhaben von US-Präsident Donald Trump in diesem Jahr stehen noch vor gewaltigen Hürden. Der Staatschef persönlich wollte am Dienstag am Kapitol unter Abweichlern aus der eigenen Partei für die von ihm versprochene Steuerreform werben. Allerdings könnte es bei einem Votum im zuständigen Ausschuss einen Dämpfer für die Vorlage geben. Zudem scheint ein Ausgabengesetz, das einen Verwaltungsstillstand, einen sogenannten Shutdown verhindern soll, noch in weiter Ferne.

Das Steuergesetz hofft Trump noch diese Woche durch den Senat zu bringen. Allerdings wollen alle Demokraten und mehrere Republikaner gegen die derzeitige Version stimmen. Der Präsident kann sich wegen der knappen republikanischen Mehrheit im Senat nur maximal zwei Nein-Stimmen aus den eigenen Reihen leisten und muss deshalb noch mehrere Senatoren auf Linie bringen. Erschwert wird das dadurch, dass die republikanischen Abweichler den Entwurf aus unterschiedlichen Gründen ablehnen. Einige wie Bob Corker, weil dadurch das Haushaltsdefizit aufgebläht würde, andere wie Ron Johnson, weil er mehr Steuersenkungen für Unternehmer fordert.