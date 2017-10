Washington Der republikanische US-Senator und Vietnamkriegsveteran John McCain hat Präsident Donald Trump indirekt Drückebergerei vor dem Kriegsdienst vorgeworfen. In einem am Sonntag gesendeten Interview des Fernsehsenders C-Span sagte er, die damals in den USA geltende Wehrpflicht habe nur die ärmsten in Amerika zum Kriegsdienst in Vietnam herangezogen, während die „auf der höchsten Einkommensebene einen Arzt gefunden hatten, der ihnen einen Knochensporn attestieren würde“.

Trump ist damals fünf Mal vom Militärdienst zurückgestellt worden. In einem Attest hieß es, er habe Knochensporne in seinen Füßen. Trumps Wahlkampfteam hatte im vergangenen Jahr erklärt, es habe sich um ein vorübergehendes Gesundheitsproblem gehandelt.