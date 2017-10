 Republikanische Senatoren üben harsche Kritik an Trump

Scheidende Senatoren der US-Republikaner haben Präsident Donald Trump mit harter, weitreichender Kritik überzogen. Nach dem ranghohen Außenpolitiker Bob Corker folgte am Dienstag (Ortszeit) Jeff Flake, Senator von Arizona. Ohne Trump beim Namen zu nennen, beschuldigte er den Präsidenten in einer flammenden Rede, das Land zu zerreißen und in einen Abgrund zu führen.

In einer Generalabrechnung mit einer Präsidentschaft ohne Können, Ansehen und Moral warnte Flake eindringlich davor, sich an das herabgesunkene und gröber gewordene Niveau der politischen Auseinandersetzung zu gewöhnen. Das sei gefährlich für die USA und eine Bedrohung der Demokratie.