Roy Moore kann sich auch Neuwahlen vorstellen; dies fordert er jedenfalls in seiner Klageschrift.

Montgomery Der republikanische Kandidat Roy Moore geht gegen das Ergebnis der von dem Demokraten Doug Jones gewonnenen Senatswahl von Alabama vor. Er reichte am Mittwochabend (Ortszeit) bei einem Gericht in Montgomery Klage ein. Bei einem Treffen am (heutigen) Donnerstag soll Jones offiziell zum Gewinner der Sonderwahl vom 12. Dezember erklärt werden. Jones hatte rund 20.000 Stimmen Vorsprung vor Moore.