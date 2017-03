WashingtonDas US-Justizministerium will Insidern zufolge spezielle Einwanderungs-Richter in zwölf amerikanische Städte entsenden, um die Abschiebung straffälliger illegaler Einwanderer zu beschleunigen. Die Richter sollten vorübergehend in Städte wie New York, Los Angeles, Miami, New Orleans, San Francisco und Baltimore entsandt werden, sagten zwei Personen aus dem Regierungsapparat der Nachrichtenagentur Reuters. Dort gebe es vergleichsweise viele illegale Einwanderer, die einer Straftat beschuldigt würden. Eine Sprecherin der zuständigen Abteilung des Ministeriums bestätigte, dass die zwölf Städte für den möglichen Einsatz solcher Richter vorgesehen seien, nannte aber keine Details.