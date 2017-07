WashingtonDer erfahrene Diplomat und Geschäftsmann Jon Huntsman soll neuer US-Botschafter in Russland werden. Das gab das Weiße Haus am Dienstagabend (Ortszeit) bekannt. US-Präsident Donald Trump habe den Ex-Gouverneur des Bundesstaats Utah und früheren US-Botschafter in China und Singapur für den Spitzenposten nominiert.

Huntsman zeichne sich durch eine „außerordentliche Karriere als Politiker, Diplomat und Geschäftsmann“ aus, begründete das Weiße Haus die Wahl des 57-Jährigen. Die Nominierung des als moderat geltenden Republikaners muss noch vom US-Senat gebilligt werden, an dem zuletzt Trumps Kürzungen im US-Gesundheitssystem gescheitert waren.