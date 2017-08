Der Senat hatte die zusätzlichen finanziellen Sanktionen in der vergangenen Woche beschlossen. Das Gesetz verbietet es Trump, die Strafen zu mildern oder abzuschaffen, solange der Kongress nicht zustimmt. Russland wies die USA am Freitag an, die Zahl der Mitarbeiter in ihrer Botschaft und drei Konsulaten in Russland drastisch zu reduzieren. Präsident Wladimir Putin sagte am Sonntag, dies bedeute, dass 755 Mitarbeiter ihre Tätigkeit dort nicht fortsetzen könnten.