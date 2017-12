Donald Trumps Sicherheits-Strategie, die er am Montag bekanntgeben möchte, beruhe auf vier Grundpfeilern, sagte sein nationaler Sicherheitsberater Herbert Raymond McMaster am Dienstag bei einer Konferenz in Washington. Die Ziele Trumps seien es, die US-Bürger zu schützen, ihren Wohlstand zu erhöhen, Frieden aus einer Position der Stärke heraus zu erhalten und den Einfluss der USA auszubauen. „Die Geopolitik ist zurück, und zwar mit voller Wucht“, sagte McMaster.