West Palm Beach, WashingtonUS-Präsident Donald Trump hat in mehreren Tweets den stellvertretenden FBI-Direktor und dessen Frau angegriffen. Andrew McCabes Frau Jill habe während laufender Ermittlungen gegen Hillary Clinton für ihre Kampagne 700 000 Dollar von „Clinton-Marionetten“ erhalten, schrieb Trump am Samstag (Ortszeit) auf Twitter. Kurz zuvor waren zudem Gerüchte über eine geplante Versetzung in den Ruhestand McCabes von seinem FBI-Posten lauter geworden. McCabe musste sich in dieser Woche bereits mehrere Stunden vor Ausschüssen wegen seiner Rolle während der Ermittlungen zu den Clinton-E-Mails verantworten.

Wie könne es sein, dass dem Mann, der neben Ex-FBI-Direktor James Comey, für die Untersuchungen zu den E-Mails der damaligen Außenministerin Hillary Clinton verantwortlich gewesen sei, Geld für die Kampagne seiner Frau gegeben werde, fragte Trump. Jill McCabe hatte 2015 für eine Senatskampagne 700 000 Dollar vom Gouverneur des US-Staats Virginia, Terry McAuliffe, und der demokratischen Partei des Staates erhalten. Das Geld wurde jedoch gespendet, bevor Andrew McCabe zum FBI-Vize ernannt wurde und damit eine wichtige Rolle in den Ermittlungen zu den Clinton-E-Mails einnahm.