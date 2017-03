PekingBei einem Besuch in China hat US-Außenminister Rex Tillerson versöhnliche Töne angeschlagen. US-Präsident Donald Trump messe der Kommunikation mit seinem chinesischen Kollegen Xi Jinping „sehr hohen Wert“ bei und freue sich auf ein erstes Treffen, erklärte Tillerson am Sonntag bei einem Gespräch mit Xi in Peking. Im Wahlkampf hatte Trump die chinesische Wirtschaftspolitik scharf kritisiert.

Unbestätigten Berichten zufolge wollen Trump und Xi im April in Florida zusammenkommen. Xi erklärte, China betrachte Tillersons Gespräche mit Außenminister Wang Yi vom Samstag als produktiv und konstruktiv. Sowohl Trump als auch er glaubten, dass gemeinsame Anstrengungen nötig seien, um die US-chinesische Zusammenarbeit voranzutreiben, sagte Xi.