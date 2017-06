WashingtonIn den USA hat die Zahl tödlicher Zwischenfälle am Arbeitsplatz zugenommen. Jüngste Zahlen der Behörde für Arbeitsstatistik zeigen für das Jahr 2015 einen Anstieg um zwei Prozent auf 417 an, wie am Dienstag mitgeteilt wurde. Bei 354 dieser 417 Zwischenfälle setzten die Täter Schusswaffen ein – eine Zunahme von 15 Prozent und der erste Anstieg in diesem Teil der Statistik seit 2012, wie es weiter hieß.

Häufigstes Motiv sei Rache, erklärten Experten. Es sei wichtig, Personen mit „besorgniserregendem Verhalten“ frühzeitig zu identifizieren. Ein Mitarbeiter der Sicherheitsfirma Hillard Heinze, Natthew Doherty, sagte, dafür müssten interdisziplinäre Analyseteams gebildet werden, die gegebenenfalls gekündigte oder suspendierte Mitarbeiter überprüfen.