Bild vergrößern Die waldgrünen Tarnkleidung könnte die Soldaten in Afghanistan bei ihren Einsätzen gefährdet haben. dpa Bild:

Falsche Farbe für Soldaten in Afghanistan: Die US-Regierung hat Millionen Dollar für waldgrüne Tarnkleidung ausgegeben – dabei waren die Soldaten überwiegend in Wüstenregionen eingesetzt und so ein erkennbares Ziel.