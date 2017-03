New YorkGut ein Jahr nach dem spektakulären Cyber-Bankraub in Bangladesch planen die USA laut „Wall Street Journal“ offizielle Anschuldigungen gegen Nordkorea. Die US-Ermittler werfen dem Land vor, bei der Tat Regie geführt zu haben, wie die Zeitung am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete. Chinesische Mittelsmänner hätten Nordkorea dabei geholfen. Das US-Justizministerium lehnte eine Stellungnahme ab.