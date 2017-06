CaracasDie Teuerungsrate im Krisenland Venezuela hat nach Angaben der Opposition in den ersten fünf Monaten des Jahres bei 127,8 Prozent gelegen. Allein im Mai seien die Preise um 18,26 Prozent gestiegen, erklärte das von der Opposition beherrschte Parlament am Freitag in Caracas. Die linke Regierung von Präsident Nicolas Maduro hat seit mehr als einem Jahr keine offizielle Inflationsstatistik mehr vorgelegt.

Die Venezolaner leiden unter einer schweren Versorgungskrise. Selbst einfachste Konsumgüter und Nahrungsmittel sind knapp. Dies ist ein Grund für regierungskritische Proteste, bei denen in den vergangenen zwei Monaten 67 Menschen ums Leben gekommen sind. Der Oppositionspolitiker Angel Alverado führte die Inflation darauf zurück, dass die Zentralbank zu viel Geld druckt, Importe beschränkt werden und die Landeswährung Bolivar kürzlich abgewertet wurde.