Caracas/BrüsselDie EU-Außenminister haben Sanktionen und ein Waffenembargo gegen das von der Staatspleite bedrohte Venezuela auf den Weg gebracht. Allerdings verzichteten die Minister bei ihrem Treffen am Montag in Brüssel darauf, schon jetzt Personen auf die Sanktionsliste zu setzen, um Präsident Nicolas Maduro Zeit zur Beruhigung der Lage zu geben und die wirtschaftliche Lage in dem südamerikanischen Land nicht weiter zu verschlechtern. In der venezolanischen Hauptstadt Caracas waren zugleich Gespräche der Regierung mit Gläubigern des ölreichen Landes geplant. Dabei geht es um eine Umschuldung im Volumen von 60 Milliarden Dollar.

Zur Begründung der angedrohten Einreiseverbote und Kontensperrungen in der EU verwiesen die Außenminister auf die Regionalwahlen in Venezuela am 15. Oktober, die trotz zahlreicher Unregelmäßigkeiten angesetzt worden seien. Den Ergebnissen zufolge gingen Maduros Sozialisten aus der Wahl als Sieger hervor, obwohl Umfragen die Opposition klar vorne sahen. Allerdings bemühe sich die EU weiter darum, den Dialog zwischen Maduro und der Opposition in Gang zu bringen, um eine friedliche und demokratische Lösung zu finden, sagte der spanische Außenminister Alfonso Dastis. Einige EU-Regierungen wollen dem früheren spanischen Ministerpräsidenten Jose Luis Rodriguez Zapatero trotz erfolgloser Bemühungen im Vorjahr eine weitere Chance für einen Vermittlungsversuch geben.