Nach einer Wahl, die von der Opposition boykottiert wurde, setzte Maduro eine linientreue Volksversammlung ein, die eine neue Verfassung erarbeiten soll. Nach kubanischem Vorbild ist sie eine Art „Volksrat“, der alle relevanten Entscheidungen trifft, darunter auch die Entmachtung des Parlaments, in dem die Opposition eine klare Mehrheit hatte. Die abgehängten Bilder von Hugo Chávez, Begründer des Sozialismus des 21. Jahrhunderts, wurden in der Nationalversammlung wieder aufgehängt. Die Proteste kamen danach abrupt zum Erliegen.

Rückblick auf das schwarze Jahr 2017 in Venezuela: Monatelange Proteste, Straßenschlachten, Tränengas über Caracas. Über 120 Tote, tausende Festnahmen. Die linientreue Generalstaatsanwältin Luisa Ortega Díaz bricht mit Maduro, sie wird zur Gegenspielerin. Kurz vor ihrer Festnahme kann sie mit ihrem Mann per Boot nach Aruba und weiter nach Kolumbien flüchten. Weitere Oppositionelle fliehen oder sitzen im Gefängnis. Einer der Hoffnungsträger, der 31 Jahre alte Freddy Guevara, ist gefangen im Asyl in der Botschaft Chiles.

Venezuela ist reich - zumindest reich an Öl. Trotzdem versinkt das Land im Chaos. Ein Beispiel, warum so vieles schief läuft, zeigt sich in Mérida - an der höchsten und längsten Pendelseilbahn der Welt. Eine Parabel.

Maduro macht einen „ökonomischen Krieg“ und den niedrigen Ölpreis für das Elend verantwortlich - die Wahrheit liegt eher in Misswirtschaft, dem Verlassen allein auf das Öl - und in Korruption. Es gibt Hinweise, dass sich Militärs und Sozialisten sogar an dem System mit der Lebensmittelverteilung bereichern: Pakete werden abgezweigt und für ein Vielfaches auf dem blühenden Schwarzmarkt verkauft.

Unter den Armen, die durch Sozialprogramme und hunderttausende neue Wohnungen erstmals richtige Unterstützung erfuhren, ist der Zuspruch trotz allem weiterhin hoch, sogenannte Colectivos verbreiten immer wieder bewaffnet auf Motorrädern Angst bei den Gegnern Maduros.

Das millionenfach ausgestellte „Carnet de Patria“ ist eine Art „Ich-halte-zu-Maduro-Ausweis“. In der Not steigt der Druck, sich zumindest auf dem Papier zu den Sozialisten zu bekennen, während die Gegner tagelang vor Supermärkten Schlange stehen, in denen die meisten Regale ohnehin leer sind. Maduro zur Hilfe kommt auch die Zerstrittenheit der Opposition - die auch keinen rechten Draht zum Heer der Armen gefunden hat. Viele kommen aus der Oberschicht, die per WhatsApp überteuerte Essenslieferungen nach Hause bestellt.