CaracasTrotz aller internationaler Proteste will der venezolanische Präsident Nicolás Maduro den Umbau der Verfassung seines Landes vorantreiben. Die am Sonntag gewählte Verfassungsgebende Versammlung werde sehr bald zusammentreten, sagte Maduros Stellvertreter Tareck El Aissami am Dienstag, ohne einen genauen Zeitpunkt zu nennen. Kritiker werfen Maduro vor, mit Hilfe der Versammlung die Gewaltenteilung aufheben, Oppositionelle ins Gefängnis bringen und Venezuela so in eine Diktatur führen zu wollen.

Zwei seiner größten Widersacher, die Oppositionellen Leopoldo López und Antonio Ledezma, waren am Dienstag aus ihren Häusern abgeführt und in ein Militärgefängnis gebracht worden. Westliche Staaten, die UN und die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) verurteilten die Inhaftierung der Oppositionspolitiker oder drückten ihre Sorge über die Entwicklungen in dem südamerikanischen Land aus. Die US-Regierung, die auch Sanktionen gegen Maduro verhängt hatte, erklärte, der Präsident sei persönlich für das Wohlergehen der beiden Politiker verantwortlich.