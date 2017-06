CaracasEin Granatenangriff in Venezuelas Hauptstadt Caracas hat Sorgen vor einem möglichen Putschversuch gegen Präsident Nicolás Maduro geschürt. Maduro sagte am Dienstagabend im Staatsfernsehen, aus einem Helikopter seien zwei Granaten auf den Obersten Gerichtshof abgeworfen worden, von denen eine nicht explodierte. In der Nähe liegt der Präsidentenpalast.

Maduro sprach von einem „terroristischen Putschversuch“. Angeblich wurde der Hubschrauber entführt und von Dissidenten zu der Attacke genutzt. „Das ist gegen die Tyrannei gerichtet“, erklärte der mutmaßliche Pilot des Hubschraubers, Oscar Pérez, in einem von Maduros Gegnern veröffentlichten Manifest.