CaracasIn einer Botschaft aus dem Gefängnis hat der venezolanischer Oppositionsführer Leopoldo López die Soldaten im Land aufgefordert, sich der Regierung zu widersetzen. Rebellion sei verfassungskonform, wenn die Regierung die Menschen unterdrücke, sagte López in einer am Sonntag auf Twitter veröffentlichten Videobotschaft: „Ihr habt das Recht und die Pflicht, euch aufzulehnen, gegen Anordnungen zu rebellieren, die versuchen, das venezolanische Volk zu unterdrücken, zu rebellieren, um die Verfassung einzuhalten.“

Es ist bereits das zweite Video von einem in einem Militärgefängnis inhaftierten Politiker, das in den vergangenen Wochen an die Öffentlichkeit gelangt ist. Auch die Armee wolle Freiheit und Demokratie, so López weiter. Er habe diesen Eindruck bei Gesprächen mit Militärs bekommen.