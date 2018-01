CaracasDie von Regierungsanhängern dominierte Verfassungsgebende Versammlung in Venezuela will die anstehende Präsidentenwahl bis spätestens am 30. April abhalten. Ein entsprechender Vorschlag wurde am Dienstag einstimmig von der Kammer gebilligt. Der amtierende Präsident Nicolás Maduro sagte, er sei bereit, erneut zu kandidieren, falls er von der Revolution unterstützt werde. Entscheiden müsse das aber seine Sozialistische Partei.

Die Sozialisten und Maduro versuchen seit Monaten, ihre Macht zu festigen. Venezuela steckt seit längerem in einer schweren wirtschaftlichen und politischen Krise.