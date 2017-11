New YorkEs ist eine weitere Eskalation in der Schuldenkrise Venezuelas: Der internationale Derivateverband ISDA hat ein „Kreditereignis“ für das sozialistisch regierte Land in Südamerika festgestellt. Der Beschluss vom späten Donnerstagabend hat zur Folge, dass Besitzer spezieller Versicherungen gegen einen Zahlungsausfall Venezuelas von den Anbietern solcher Papiere ausgezahlt werden müssen.

„Ein sogenanntes Kreditereignis ist ein etwas eleganteres Konzept, wenn der Schuldner einer bestimmten Verpflichtung nicht nachkommt“, sagte Analyst Alejandro Guilarte vom Finanzdienstleister Rendivalores der Zeitung „El Nacional“. „Es stellt zwar fest, dass eine bestimmte Forderung nicht erfüllt wurde, lässt aber die Möglichkeit offen, dass das Problem noch gelöst wird.“