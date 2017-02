ParisFranzösische Anti-Terror-Ermittler haben vier junge Frauen festgenommen. Die Teenager würden verdächtigt, über soziale Netzwerke im Kontakt mit Personen gestanden zu haben, die in Terrornetzwerke verwickelt seien, berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP am Dienstag unter Berufung auf Justiz- und Ermittlerkreise.

Diskussionen im verschlüsselten Kurzmitteilungsdienst Telegram ließen vermuten, dass sie möglicherweise eine Gewalttat erwogen hätten. Die Ermittlungen sollten nun klären, ob die Teenager in ein Kampfgebiet im Nahen Osten reisen wollten oder eine terroristische Aktion in Frankreich in Betracht gezogen hätten.