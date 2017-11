GenfDie Mitglieder der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) müssen laut UN-Angaben wegen „internationaler Verbrechen“ bei der blutigen Befreiung Mossuls zur Rechenschaft gezogen werden. Den Kämpfern werde Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen im Irak zur Last gelegt, teilten die UN am Donnerstag in Genf mit. Die IS-Anhänger hätten Zivilisten gezielt attackiert, bei der Flucht auf sie geschossen und sie als lebende Schutzschilder benutzt. Zudem habe es massenhaft Entführungen gegeben.

Die Millionenstadt Mossul im Norden des Irak war drei Jahre lang Zentrum der Terrormiliz. Nach dem Sieg gegen den IS im Sommer liegen weite Teile in Trümmern. Die Altstadt ist kaum noch zu retten.