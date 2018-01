New YorkDer Uno-Sicherheitsrat hat mit Äquatorialguinea, der Elfenbeinküste, Kuwait, den Niederlanden, Peru und Polen sechs neue Mitglieder in seinen Reihen begrüßt. Die Flaggen der sechs Länder wurden am Dienstag auf einer vom kasachischen Botschafter Kairat Umarow organisierten Zeremonie vor dem Ratssaal in New York aufgestellt. Kasachstan hält zurzeit die Ratspräsidentschaft inne.