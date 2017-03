GenfDie Vereinten Nationen erheben schwere Vorwürfe gegen die syrischen Streitkräfte. Die Luftwaffe habe im Dezember absichtlich Quellen bombardiert und so die Wasserversorgung von 5,5 Millionen Menschen im Großraum Damaskus gekappt, erklärten Uno-Ermittler am Dienstag in Genf.

Der Angriff komme einem Kriegsverbrechen gleich. Schließlich habe er Einrichtungen gegolten, die für das Überleben der Zivilbevölkerung unerlässlich sind. Die syrische Armee hatte die Attacke damit gerechtfertigt, dass Rebellen die Quelle verunreinigt und Wasserleitungen zerstört hätten. Laut den Uno-Ermittlern gibt es dafür aber keine Hinweise. Sie werteten unter anderem Satellitenbilder aus und befragten Anwohner.