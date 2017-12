Den HaagNach dem Suizid des bosnischen Kroaten Slobodan Praljak vor laufenden Kameras im Gerichtssaal hat das Uno-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag eine eigene Untersuchung eingeleitet. Unabhängige Experten sollen interne Sicherheitsmaßnahmen und Abläufe überprüfen, teilte das Gericht am Freitag in Den Haag mit. Die Untersuchung soll die Ermittlungen der niederländischen Behörden ergänzen.

Der 72-jährige Praljak hatte am Mittwoch kurz nach seiner Verurteilung zu 20 Jahren Gefängnis eine giftige Substanz eingenommen und war später gestorben. Unklar ist, woher er das Gift hatte und wie es in den Gerichtssaal gelangen konnte.