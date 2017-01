AthenRecep Tayyip Erdogan stärkt seine Position an der türkischen Staatsspitze. Seit Montag berät das Parlament in Ankara über die Einführung eines Präsidialsystems, das Erdogan noch mehr Vollmachten geben soll. Eine Mehrheit für die Verfassungsänderung gilt als gesichert. Oppositionspolitiker warnen vor einer „Diktatur“. Die türkische Lira stürzte am Montag auf ein neues Rekordtief. Als einen der Gründe für den Währungsverfall nennt man in Marktkreisen Sorgen um den politischen Kurs Erdogans.

Die Verfassungsreform umfasst 18 Artikel. Das Amt des Premierministers wird abgeschafft, seine Befugnisse gehen an den Präsidenten. Anders als bisher, steht dieser nicht mehr über den Parteien, sondern kann in Personalunion auch Parteichef sein.