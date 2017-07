Bild vergrößern Südkoreanische Soldaten gehen an Militärfahrzeugen eines Museums vorbei. Bild: AP

Um Spannungen an der Grenze zu begegnen, hat die südkoreanische Regierung Nordkorea Gespräche angeboten. Die Verhandlungen sollten am kommenden Freitag in dem Grenzdorf Panmunjom stattfinden, erklärte der Vize-Verteidigungsminister in Seoul, Suh Choo Suk, am Montag in Seoul.