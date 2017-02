AthenMehr als 100 Türken sind Medienberichten zufolge nach Griechenland geflohen und haben dort Asyl beantragt. Die Bewegung habe nach dem gescheiterten Putsch in der Türkei im Juli 2016 eingesetzt, berichteten die Athener konservative Zeitung „Kathimerini“ und zwei griechische Radiosender am Freitag. Letzter Fall: Am 8. Februar überquerten zwei türkische Familien, insgesamt sechs Menschen, den Grenzfluss Evros (türkisch: Meric).

Den spektakulärsten Fall hatte es am Tag des Umsturzversuchs in der Türkei gegeben: Sechs Offiziere und zwei Unteroffiziere des türkischen Heeres waren damals per Hubschrauber nach Griechenland geflohen und hatten dort Asyl beantragt. Ankara wirft ihnen vor, aktiv am Putsch teilgenommen zu haben und fordert ihre Auslieferung. Der höchste griechische Gerichtshof lehnte Ende Januar die Auslieferung der Militärs ab.