Merkel hatte zuvor mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert. Zuletzt war die Gewalt in der Ostukraine wieder eskaliert. Dort kämpfen prorussische Separatisten gegen Regierungstruppen. Im Minsker Abkommen wurde vor zwei Jahren ein Fahrplan zu einer Friedenslösung vereinbart. Die Vereinbarung wurde aber bis heute kaum umgesetzt.

US-Präsident Donald Trump hat eine Debatte über eine Lockerung der Sanktionen eröffnet. Aus seiner Regierung kommen aber widersprüchliche Signale zu dem Thema.

Merkel hat sich mit den Klarstellungen der US-Regierung zu den Nato-Verpflichtungen zufrieden geäußert. „Wir haben ein immanentes Interesse als Bundesrepublik Deutschland und als Europäer an guten transatlantischen Beziehungen auf Basis der gemeinsamen Werte“, sagte Merkel am Dienstag in Warschau. Die Äußerungen von US-Präsident Donald Trump sowie der Außen- und Verteidigungsminister seien sehr wichtige Feststellungen.