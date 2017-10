WashingtonUS-Präsident Donald Trump hat für den Fall eines Scheiterns der Neuverhandlungen des nordamerikanischen Freihandelsabkommens Nafta bilaterale Vereinbarungen mit Kanada oder Mexiko in Aussicht gestellt. „Es ist möglich, dass wir nicht in der Lage sind, einen Deal mit dem einen oder anderen zu machen“, sagte Trump am Mittwoch nach einem Gespräch mit dem kanadischen Ministerpräsidenten Justin Trudeaux in Washington.

„Dann können wir in der Zwischenzeit ein Abkommen nur mit einem treffen.“ Trudeaux wiederum setzt darauf, dass sich die drei Länder einigen: „Ich glaube weiterhin an Nafta... Wir sind zu allem bereit und wir werden sorgfältig die kanadischen Interessen schützen“.