KopenhagenAuch Dänemark will die Burka und den Nikab verbieten. Bei den im Parlament vertretenen Parteien zeichnete sich am Freitag eine klare Zustimmung zu einem Verhüllungsverbot ab. „In Dänemark wird es ein Verschleierungsverbot geben. So ist es“, erklärte Außenminister Anders Samuelsen auf Facebook. Seine Partei, die Liberale Allianz, war bislang gegen ein Burka-Verbot, will sich aber als Regierungspartei nicht länger dagegen sperren. Auch die beiden übrigen Parteien der Mitte-Rechts-Minderheitsregierung und ihre Verbündeten der Dänischen Volkspartei sowie die oppositionellen Sozialdemokraten sprachen sich für ein Verschleierungsverbot aus. Wie das Gesetz genau ausgestaltet sein wird, ist noch nicht geklärt.