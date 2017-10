WashingtonDas US-Nationalarchiv wird am (heutigen) Donnerstag bisher geheim gehaltene Akten zur Ermordung des US-Präsidenten John F. Kennedy freigeben – ob nur teilweise oder bis zum letzten Blatt Papier liegt jedoch an der Entscheidung von US-Präsident Donald Trump. Während Forscher und Historiker, die sich mit der Ermordung Kennedys am 22. November 1963 in Dallas befassen, eine komplette Veröffentlichung der 3150 Akten fordern, raten US-Geheimdienste eher dazu, einige Informationen zurückzuhalten.

Trump hatte sich bisher darüber bedeckt gehalten, wie viele Akten veröffentlicht werden. Die Freigabe der Akten sei „aufregend“, schrieb Trump am Mittwoch auf Twitter. In der Woche zuvor deutete er jedoch an, dass er noch weitere Informationen vor der Entscheidung, ob alle Akten zugänglich gemacht werden sollen, einholen werde. Wissenschaftler sagen, der US-Auslandsgeheimdienst CIA dränge Trump dazu, einige der Dokumente weiterhin geheim zu halten. Die CIA hatte dies bisher auch nicht dementiert.