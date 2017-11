 Russland will Medien zu „Agenten“ machen

In Russland können ausländische Medien künftig als „Agenten“ eingestuft werden. In großer Eile verabschiedete das Parlament in Moskau am Mittwoch in zweiter und dritter Lesung eine umstrittene Gesetzesänderung. Noch am gleichen Tag setzte das Justizministerium die US-Sender Radio Liberty und und Voice of America in Kenntnis, dass sie unter die verschärften Regeln fallen könnten. Das meldeten russische Agenturen.

Russland reagiert damit auf einen Streit mit Washington über den Status des russischen Auslandssenders RT. Dieser musste sich auf Druck der Behörden in den USA als „ausländischer Agent“ kennzeichnen. Die USA werfen dem russischen Staatssender vor, sich als Werkzeug des Kremls in die US-Präsidentenwahl eingemischt zu haben.