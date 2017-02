WashingtonUS-Präsident Donald Trump will das Verteidigungsbudget seines Landes um zehn Prozent oder 54 Milliarden US-Dollar anheben. Das sieht nach Angaben des Weißen Hauses sein Budgetentwurf vor, der im März an den Kongress übermittelt werden soll. Im Gegenzug sollen 54 Milliarden US-Dollar bei den meisten anderen Ministerien und Regierungsagenturen eingespart werden. „Fast alle werden Einsparungen erleben, mit Ausnahme des Sicherheitsbereichs“, hieß es. Aus Regierungskreisen ist zu vernehmen, dass vor allem bei der Entwicklungshilfe gekürzt werden soll.

Nach diesem Haushaltsentwurf werde vom Rest der Welt erwartet, die eigene Rolle in einer Reihe derjenigen Programme auszuweiten, in denen sich die USA in der Vergangenheit so generös gezeigt hätten, hieß es weiter. Zuletzt hatten die USA bei einem Treffen der Nato-Staaten betont, die Verbündeten stärker in die Verantwortung zu nehmen. Vor wenigen Tagen hatte Präsident Trump bereits angekündigt, das Atomwaffenarsenal der USA ausbauen zu wollen. Amerika müsse immer die führende Atommacht sein, selbst vor befreundeten Nationen, hatte er in einem Reuters-Interview gesagt.