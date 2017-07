WashingtonUS-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag das Treffen seines Sohnes mit einer russischen Anwältin als Standard-Wahlkampfpraxis verteidigt. „Die meisten Leute hätten dieses Treffen wahrgenommen“, sagte Trump bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Paris. „Es heißt Oppositionsrecherche, oder Recherche zu deinem Gegner“.

Trumps Sohn Donald Trump Jr. hatte in dieser Woche Emails aus dem Jahr 2016 veröffentlicht, in denen er daran interessiert schien, Informationen von der russischen Regierung anzunehmen, die der Kampagne der Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton hätten schaden können. Die E-Mails wurden vor einem Treffen im Trump Tower in New York mit einer russischen Anwältin verschickt, an dem auch Trumps ehemaliger Wahlkampfmanager Paul Manafort und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner teilnahmen.