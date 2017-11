BrüsselDie Nato baut zur Verbesserung ihrer Verteidigungsfähigkeit im Osten zwei neue Kommandostützpunkte auf. Die beiden Zentren, deren Standorte noch nicht festliegen, sollen die Logistik und die Verlagerung von Truppen über Land und zu See verbessern, sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Mittwochabend in Brüssel. „Der Schritt ist entscheidend für die transatlantische Allianz.“ Er richte sich nicht gegen einen bestimmten Staat. „Russland tritt aber wesentlich bestimmter auf und hat viel ins Militär investiert“, sagte er nach dem ersten Tag eines Treffens der Nato-Verteidigungsminister.

Jüngster Beweis für die neue Bedrohungslage war aus der Sicht der Nato ein russisches Militärmanöver mit Zehntausenden Soldaten an der Ostflanke des Bündnisses. Seit der Annexion der Krim im März 2014 durch Russland ist die Nato darauf bedacht, im Osten deutlicher Position zu beziehen. Hauptsächlich werden Truppen in den baltischen Staaten und Polen stationiert.