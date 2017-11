Palm BeachUS-Präsident Donald Trump hat in einer Thanksgiving-Ansprache für im Ausland stationierte Soldaten Steuersenkungen in Aussicht gestellt. Per Live-Videoschaltung von Florida aus sagte er am Donnerstag zu den US-Einheiten in Afghanistan, Irak und anderen Ländern, sie könnten sich auf „große, schön fette Steuerkürzungen“ freuen. Außerdem markiere die Börse Höchststände. Arbeitsmarkt und Konjunktur würden wachsen. "Uns geht es gut zu Hause, die Wirtschaft läuft großartig. Ihr kämpft für etwas Echtes, ihr kämpft für etwas Gutes."

Trump lobte besonders die Soldaten in Afghanistan. Sie seien "tapfere, unglaubliche Kämpfer", die in den vergangenen drei, vier Monaten "die Wende" geschafft hätten. Die Marines würden der radikalislamischen IS-Miliz "eine Niederlage nach der anderen" verpassen. "Wir kämpfen nicht mehr einfach nur so. Wir kämpfen, um zu gewinnen."