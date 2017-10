Seine Regierung erachte die Sicherheit der US-Diplomaten und deren Angestellten in der Türkei als "Top-Priorität". Die Festnahme von Mitarbeitern von US-Konsulaten bezeichnete Simsek als "Routine"-Ermittlungen.

Damit stehen seine Äußerungen konträr denen von Präsident Recep Tayyip Erdogan gegenüber, der kürzlich mit der Abberufung des amerikanischen Botschafters gedroht hatte. Die Spannungen zwischen beiden Nato-Verbündeten haben sich in den letzten Tagen verschärft. Die USA hatten am Sonntagabend verkündet, dass ihre Botschaft in Ankara die Vergabe von Visa vorübergehend einstelle.