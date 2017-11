Den HaagDer Internationale Strafgerichtshof hat Ermittlungen zu Vorwürfen von Mord, Vergewaltigung und Folter in Burundi aufgenommen. Nach der Prüfung von Beweisen seien Richter zu dem Schluss gekommen, dass sie eine „vernünftige Basis für die Fortsetzung von Untersuchungen“ seien, teilte der Gerichtshof in Den Haag am Donnerstag mit.